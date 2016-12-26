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Главная страница → Раздел: События/СкандалыНа реке Дэлавер провели реконструкцию похода Джорджа Вашингтона
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На реке Дэлавер провели реконструкцию похода Джорджа Вашингтона


На реке Дэлавер провели реконструкцию похода Джорджа Вашингтона
Фото: AmericaRU.com
В штате Пенсильвания состоялась историческая реконструкцию пересечения реки Дэлавер генералом Джорджем Вашингтона 1779 года. Этот поход перевернул ход войны за независимость США. Роль генерала Вашингтона исполнил актер Джон Годзиеба (John Godzieba).

В этом году состоялась уже 64-я ежегодная реконструкция этого похода. На событие собралось несколько тысяч местных семей и любителей истории – люди смотрели на реконструкцию по обеим сторонам реки, в Пенсильвании и Нью-Джерси.

Генерал сумел переправить на лодках 2400 солдат, 200 лошадей и 18 пушек через реку. При пересечении реки двое военных замерзли насмерть.
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