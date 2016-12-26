На реке Дэлавер провели реконструкцию похода Джорджа Вашингтона

26 декабря 2016 года, 13:10

Фото: AmericaRU.com

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В штате Пенсильвания состоялась историческая реконструкцию пересечения реки Дэлавер генералом Джорджем Вашингтона 1779 года. Этот поход перевернул ход войны за независимость США. Роль генерала Вашингтона исполнил актер Джон Годзиеба (John Godzieba).В этом году состоялась уже 64-я ежегодная реконструкция этого похода. На событие собралось несколько тысяч местных семей и любителей истории – люди смотрели на реконструкцию по обеим сторонам реки, в Пенсильвании и Нью-Джерси.Генерал сумел переправить на лодках 2400 солдат, 200 лошадей и 18 пушек через реку. При пересечении реки двое военных замерзли насмерть.