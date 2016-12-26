На реке Дэлавер провели реконструкцию похода Джорджа Вашингтона

Фото: AmericaRU.com
В этом году состоялась уже 64-я ежегодная реконструкция этого похода. На событие собралось несколько тысяч местных семей и любителей истории – люди смотрели на реконструкцию по обеим сторонам реки, в Пенсильвании и Нью-Джерси.
Генерал сумел переправить на лодках 2400 солдат, 200 лошадей и 18 пушек через реку. При пересечении реки двое военных замерзли насмерть.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- На Рождество в Коннектикуте полицейские приняли роды прямо на обочине →
- На Рождество из-за метели замело все дороги на юго-западе США →
- Онкопациент выиграл бесплатную пиццу и пожертвовал ее →
- Барак Обама последний раз поздравил американцев в качестве президента →
- Полиция выпустила видео, на котором полицейский выстрелил в 91-летнего мужчину с болезнью Альцгеймера →
- Пятимесячный младенец умер от голода, пока родители убивались героином →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107401
http://www.americaru.com/news/107401