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Главная страница → Раздел: В миреВ России отец выбросил из окна 8 этажа своего годовалого сына
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В России отец выбросил из окна 8 этажа своего годовалого сына


В России отец выбросил из окна 8 этажа своего годовалого сына
Фото: AmericaRU.com
Страшная трагедия разыгралась в российском посёлке Монино под Москвой. Молодой отец среди ночи выкинул в окно с 8 этажа своего годовалого ребёнка. Мальчик не выжил. Об этом сообщило управление Следственного комитета РФ.

«24 декабря 2016 года в ночное время суток 25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в пос. Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона 8 этажа, после чего вернулся в комнату», - рассказали следователи, отметив, что от полученных травм мальчик скончался.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК России (убийство малолетнего). Убийцу арестовали.

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