В России отец выбросил из окна 8 этажа своего годовалого сына

Фото: AmericaRU.com
«24 декабря 2016 года в ночное время суток 25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в пос. Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона 8 этажа, после чего вернулся в комнату», - рассказали следователи, отметив, что от полученных травм мальчик скончался.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК России (убийство малолетнего). Убийцу арестовали.
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