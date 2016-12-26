На Рождество в Коннектикуте полицейские приняли роды прямо на обочине

26 декабря 2016 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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В Коннектикуте американка родила ребенка в дороге. Итоан Ойабуре-Окафур (Itohan Oyabure-Okafur) ехала в больницу Святого Франциска в Хартфорде и не успела добраться до родильного отделения. Ее сын Эбензер родился в пути.Родить малыша женщине помогли сотрудники полиции. Они приняли роды на обочине трассы, ведущей в Хартфорд.У Итоан и ее мужа есть четверо старших детей. Сейчас мама и новорожденный ребенок остаются в больнице, их здоровью ничто не угрожает.