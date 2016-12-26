На Рождество в Коннектикуте полицейские приняли роды прямо на обочине

Фото: AmericaRU.com
Родить малыша женщине помогли сотрудники полиции. Они приняли роды на обочине трассы, ведущей в Хартфорд.
У Итоан и ее мужа есть четверо старших детей. Сейчас мама и новорожденный ребенок остаются в больнице, их здоровью ничто не угрожает.
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