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На Рождество в Коннектикуте полицейские приняли роды прямо на обочине


На Рождество в Коннектикуте полицейские приняли роды прямо на обочине
Фото: AmericaRU.com
В Коннектикуте американка родила ребенка в дороге. Итоан Ойабуре-Окафур (Itohan Oyabure-Okafur) ехала в больницу Святого Франциска в Хартфорде и не успела добраться до родильного отделения. Ее сын Эбензер родился в пути.

Родить малыша женщине помогли сотрудники полиции. Они приняли роды на обочине трассы, ведущей в Хартфорд.

У Итоан и ее мужа есть четверо старших детей. Сейчас мама и новорожденный ребенок остаются в больнице, их здоровью ничто не угрожает.
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