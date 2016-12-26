На Рождество из-за метели замело все дороги на юго-западе США

26 декабря 2016 года, 12:25

Фото: AmericaRU.com

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Рождество стало по-настоящему снежным для жителей юго-востока США. В Дакоте, части Миннесоты и Монтаны гололед и метель заблокировали практически все дороги, тысячи людей остались без электричества.Прежде, чем в регионе начал идти снег, дороги залило ливнями, которые из-за падения температуры превратились в каток. Затем их замело сугробами, поэтому большинство трасс на Рождество оказались заблокированными. Кроме того, Национальная служба погоды предупредила местных жителей, чтобы они воздержались поездок из-за плохой видимости. По прогнозам синоптиков, снежная буря движется на Канзас, Миссури, Техас и Оклахому.Скорость ветра в районе сейчас достигает 70 километров в час, снега выпало до 40 сантиметров. В Южной Дакоте дороги перекрыты до границы со штатом Вайоминг.