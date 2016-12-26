Онкопациент выиграл бесплатную пиццу и пожертвовал ее

26 декабря 2016 года, 11:11

Фото: AmericaRU.com

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Во время Рождества пиццерия «Mario`s Pizza» в Пенсильвании дарит своим клиентам очень много улыбок и хорошего настроения. По словам совладельца Джованни Айелло (Giovanni Aiello), это рецепт."Я делал пиццу в течение 43 лет. Мы многое успели сделали, но одно не изменится никогда - качество", - сказал он. Вот почему в этом году в заведении провели конкурс, награда за который – бесплатная пицца в течение года. Но Айелло никогда не ожидал, что произойдет дальше. Методом случайного выбора компьютер определил победителем Джона Катрика. Всего было 1200 участников.Катрик, как никто заслуживает на хорошие новости: в июле ему диагностировали рак толстой кишки. Он получил письмо от пиццерии, когда выходил после химиотерапии. Однако то, что он сделал потом, не ожидал никто - он отдал свой приз. Владельцы «Mario`s Pizza» приняли решение отдать выигрыш в благотворительный продовольственный фонд.