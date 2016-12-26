Барак Обама последний раз поздравил американцев в качестве президента

Фото: AmericaRU.com
Пара как обычно проведет Рождество на Гавайях, откуда она приедет в день Нового года (1 января). В ежегодном обращении показали и часть первого поздравления Обамы на посту президента 8 лет назад. Чета также поблагодарила американских военных за службу и призвала людей поддерживать их во время праздников.
"С Рождеством Христовым всех! Одна из лучших сторон праздничного сезона – проводить его с особенными для нас людьми. За эти последние восемь лет для нас было честью отмечать праздники в Белом доме. Мы смогли поздравить более полумиллиона гостей, а наши замечательные повара испекли более 200 тысяч штук праздничного печенья. Самым большим подарком для нас было занимать должности президента и первой леди. Вместе мы боролись с худшей рецессией за последние 80 лет, снизили уровень безработицы до девятилетнего минимума, а также провели реформу здравоохранения. Мы сделали Америку более уважаемой во всем мире", – говорится в видеообращении.
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