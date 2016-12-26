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Главная страница → Раздел: События/СкандалыБарак Обама последний раз поздравил американцев в качестве президента
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Барак Обама последний раз поздравил американцев в качестве президента


Барак Обама последний раз поздравил американцев в качестве президента
Фото: AmericaRU.com
Президент Барак Обама (Barack Obama) и первая леди Мишель Обама (Michelle Obama) традиционно поздравили жителей Соединенных Штатов с Рождеством, желая им веселого праздника.

Пара как обычно проведет Рождество на Гавайях, откуда она приедет в день Нового года (1 января). В ежегодном обращении показали и часть первого поздравления Обамы на посту президента 8 лет назад. Чета также поблагодарила американских военных за службу и призвала людей поддерживать их во время праздников.

"С Рождеством Христовым всех! Одна из лучших сторон праздничного сезона – проводить его с особенными для нас людьми. За эти последние восемь лет для нас было честью отмечать праздники в Белом доме. Мы смогли поздравить более полумиллиона гостей, а наши замечательные повара испекли более 200 тысяч штук праздничного печенья. Самым большим подарком для нас было занимать должности президента и первой леди. Вместе мы боролись с худшей рецессией за последние 80 лет, снизили уровень безработицы до девятилетнего минимума, а также провели реформу здравоохранения. Мы сделали Америку более уважаемой во всем мире", – говорится в видеообращении.
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