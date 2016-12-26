Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 5:32 am | Чикаго 4:32 am | Сан-Франциско 2:32 am
Главная страница → Раздел: НекрологДжордж Майкл умер в возрасте 53 лет
Некролог
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет


Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет
Фото: AmericaRU.com
Исполнитель и автор песен Джордж Майкл (George Michael) скончался в на 54-м году жизни. Новость подтвердил его представитель.

Британец начал свою карьеру в 1980 году с успешной группы «Wham!», но когда он начать свою сольную карьеру, его имя стало известно по всему миру. По словам представителя знаменитости, Майкл мирно скончался у себя дома. "С большой скорбью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж скончался у себя дома во время рождественских праздников. Семья просит неприкосновенности личной жизни в это трудное время. В дальнейшем не будет никаких комментариев", - говорится в заявлении.

Полиция Темс-Валли сообщила, сотрудники скорой помощи ответили на вызов в Геринг, Оксфордшир. Стражи порядка отметили, что не было никаких подозрительных обстоятельств, которые могли бы привести к смерти.

За свою долгую карьеру Майкл продал более 100 миллионов альбомов. В 2011 году он уже пережил клиническую смерть, когда его госпитализировали с пневмонией.
Читайте также последние новости раздела "Некролог":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107389
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Веб Сайты
Художественная галерея Владимира Орлова Художественная галерея Владимира Орлова
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Животные
Продаются котята Scottish fold and straight Продаются котята Scottish fold and straight
Раздел: Барахолка
Peg Perego Tatamia high chair Peg Perego Tatamia high chair
Раздел: Услуги
Аренда машин под любой бюджет Аренда машин под любой бюджет
Раздел: Бизнес и маркетинг
Ищем партнеров в США Ищем партнеров в США
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus