Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет

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Британец начал свою карьеру в 1980 году с успешной группы «Wham!», но когда он начать свою сольную карьеру, его имя стало известно по всему миру. По словам представителя знаменитости, Майкл мирно скончался у себя дома. "С большой скорбью мы подтверждаем, что наш любимый сын, брат и друг Джордж скончался у себя дома во время рождественских праздников. Семья просит неприкосновенности личной жизни в это трудное время. В дальнейшем не будет никаких комментариев", - говорится в заявлении.
Полиция Темс-Валли сообщила, сотрудники скорой помощи ответили на вызов в Геринг, Оксфордшир. Стражи порядка отметили, что не было никаких подозрительных обстоятельств, которые могли бы привести к смерти.
За свою долгую карьеру Майкл продал более 100 миллионов альбомов. В 2011 году он уже пережил клиническую смерть, когда его госпитализировали с пневмонией.
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