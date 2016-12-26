В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла; 21 тысяча домов осталась без электроэнергии

Фото: AmericaRU.com
Национальная служба Чили по чрезвычайным ситуациям, выпустившая распоряжение об эвакуации, также сообщила об угрозе цунами через три часа после землетрясение. Кроме того, почти 5 тысяч человек, которые были эвакуированы, могут вернуться в свои дома. В настоящее время ведутся ремонтные работы по электроэнергии в 21 тысячи домов.
Должностные лица выдали предупреждение об угрозе цунами в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения, которое произошло в 225 километрах к юго-западу от Пуэрто-Монт. Восемь портов в регионе были закрыты, говорится в заявлении ВМС Чили. Землетрясение ощущалось на другой стороне гор Анд в Аргентине, но, к счастью, оно ограничилось повреждением зданий, близко расположенных к эпицентру.
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