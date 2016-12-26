В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,6 балла; 21 тысяча домов осталась без электроэнергии

26 декабря 2016 года, 10:17

Фото: AmericaRU.com

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В воскресенье мощное землетрясение магнитудой 7,6 балла обрушилось на юг Чили, что привело к эвакуации тысячи жителей прибрежных районов. В настоящее время случаев смерти или серьезных повреждений зарегистрировано не было.Национальная служба Чили по чрезвычайным ситуациям, выпустившая распоряжение об эвакуации, также сообщила об угрозе цунами через три часа после землетрясение. Кроме того, почти 5 тысяч человек, которые были эвакуированы, могут вернуться в свои дома. В настоящее время ведутся ремонтные работы по электроэнергии в 21 тысячи домов.Должностные лица выдали предупреждение об угрозе цунами в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения, которое произошло в 225 километрах к юго-западу от Пуэрто-Монт. Восемь портов в регионе были закрыты, говорится в заявлении ВМС Чили. Землетрясение ощущалось на другой стороне гор Анд в Аргентине, но, к счастью, оно ограничилось повреждением зданий, близко расположенных к эпицентру.