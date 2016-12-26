Полиция выпустила видео, на котором полицейский выстрелил в 91-летнего мужчину с болезнью Альцгеймера

Фото: AmericaRU.com
Сотрудник правоохранительных органов применил электрошоковое оружие к 91-летнему пациенту с болезнью Альцгеймера, который, по имеющимся сведениям, был агрессивным. Пользователи Интернета довольно эмоционально отреагировали на уведенное в записи. Инцидент произошел в марте, когда, по словам шерифа округа Оттава, мужчина в доме престарелых напал на другого и оказывал сопротивление сотрудникам в попытке заставить его выпить назначенное лекарство.
На видео видно, как он бьет стража порядка руками. Когда пациент попытался убежать, полицейский выстрелил в него из электрошокового оружия. После произошедшего администрация ввела новую политику, которая поможет справиться с любой подобной ситуацией в будущем. Некоторые из этих изменений направлены на подготовку персонала.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- На реке Дэлавер провели реконструкцию похода Джорджа Вашингтона →
- На Рождество в Коннектикуте полицейские приняли роды прямо на обочине →
- На Рождество из-за метели замело все дороги на юго-западе США →
- Онкопациент выиграл бесплатную пиццу и пожертвовал ее →
- Барак Обама последний раз поздравил американцев в качестве президента →
- Пятимесячный младенец умер от голода, пока родители убивались героином →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107385
http://www.americaru.com/news/107385