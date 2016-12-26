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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПолиция выпустила видео, на котором полицейский выстрелил в 91-летнего мужчину с болезнью Альцгеймера
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Полиция выпустила видео, на котором полицейский выстрелил в 91-летнего мужчину с болезнью Альцгеймера


Полиция выпустила видео, на котором полицейский выстрелил в 91-летнего мужчину с болезнью Альцгеймера
Фото: AmericaRU.com
Полиция обнародовала видеозапись с нательной камеры полицейского, на которой показывается применение электрошокового оружия в доме престарелых в штате Канзас.

Сотрудник правоохранительных органов применил электрошоковое оружие к 91-летнему пациенту с болезнью Альцгеймера, который, по имеющимся сведениям, был агрессивным. Пользователи Интернета довольно эмоционально отреагировали на уведенное в записи. Инцидент произошел в марте, когда, по словам шерифа округа Оттава, мужчина в доме престарелых напал на другого и оказывал сопротивление сотрудникам в попытке заставить его выпить назначенное лекарство.

На видео видно, как он бьет стража порядка руками. Когда пациент попытался убежать, полицейский выстрелил в него из электрошокового оружия. После произошедшего администрация ввела новую политику, которая поможет справиться с любой подобной ситуацией в будущем. Некоторые из этих изменений направлены на подготовку персонала.
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