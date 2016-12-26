Осторожно! Ваша кошка может быть переносчиком птичьего гриппа

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Тем не менее Департамент здравоохранения и психогигиены Нью-Йорка заявил, что он продолжает расследование вспышки H7N2, штамма А вируса гриппа, среди кошек, находящихся в Центрах по уходу за животными. Сотрудники департамента отмечают, что риск передачи заболевания от кошки к человеку довольно низкий. Один кот скончался после начала вспышки. Основными симптомами у заболевших кошек были: отказ от пищи, слабость, выделения из носа и глаз, чихание.
Инфицированный ветеринар брал пробы на вирусные респираторные болезни у больных кошек. У него болезнь протекала легко, и сейчас он уже здоров. Более 160 сотрудников и волонтеров, которые имели контакт с источником заражения, были обследованы, но больше никто не заразился.
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