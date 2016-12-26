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Главная страница → Раздел: УкраинаСреди боевиков Донбасса ходят слухи о тайных договорённостях между Путиным и Трампом, - ИС
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Среди боевиков Донбасса ходят слухи о тайных договорённостях между Путиным и Трампом, - ИС


Среди боевиков Донбасса ходят слухи о тайных договорённостях между Путиным и Трампом, - ИС
Фото: AmericaRU.com
На оккупированной территории Донбасса ходят слухи о том, что президент РФ Владимир Путин договорился с американским коллегой Дональдом Трампом о прекращении оказания военной помощи украинским войскам. Об этом сообщил координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«Одновременно в "ДНР" и "ЛНР" (главным образом в оккупированных Донецке и Луганске) сотрудники местных "МГБ" весьма активно распространяют слухи о неких договоренностях В.Путина с Д.Трампом относительно снятия санкций с России с февраля-марта 2017 г и полного прекращения "военной помощи США" Украине», - рассказал депутат, отметив, что после этого, согласно слухам, Вооруженные Силы Украины «не смогут продолжать боевые действия на Донбассе».

«В "ДНР" также отданы указания руководителям подконтрольным СМИ подготовить "ряд аналитических материалов" на данную тему», - добавил Тымчук.

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