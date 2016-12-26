Среди боевиков Донбасса ходят слухи о тайных договорённостях между Путиным и Трампом, - ИС

Фото: AmericaRU.com
«Одновременно в "ДНР" и "ЛНР" (главным образом в оккупированных Донецке и Луганске) сотрудники местных "МГБ" весьма активно распространяют слухи о неких договоренностях В.Путина с Д.Трампом относительно снятия санкций с России с февраля-марта 2017 г и полного прекращения "военной помощи США" Украине», - рассказал депутат, отметив, что после этого, согласно слухам, Вооруженные Силы Украины «не смогут продолжать боевые действия на Донбассе».
«В "ДНР" также отданы указания руководителям подконтрольным СМИ подготовить "ряд аналитических материалов" на данную тему», - добавил Тымчук.
Читайте также: Трамп процитировал Путина в Twitter.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
- Сепаратисты объявили траур в «ДНР» из-за крушения самолёта Минобороны России →
- Папа Римский собрал €12 млн для жителей востока Украины →
- Путин: Зарплата в Крыму ниже, чем в среднем в России →
- Советник Путина пообещал, что «ДНР/ЛНР» через год – полтора присоединится к РФ, - Тымчук →
- Только треть украинцев не против возврата в СССР →
- На Светлодарской дуге подразделение боевиков обстреляло своих сослуживцев, - разведка →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107381
http://www.americaru.com/news/107381