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Главная страница → Раздел: УкраинаСепаратисты объявили траур в ДНР из-за крушения самолёта Минобороны России
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Сепаратисты объявили траур в «ДНР» из-за крушения самолёта Минобороны России


Сепаратисты объявили траур в ДНР из-за крушения самолёта Минобороны России
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dnronlineru
Главарь сепаратистской «ДНР» Александр Захарченко объявил в «республике» траур из-за крушения над Черным морем самолёта Министерства обороны России. Об этом сообщило «Донецкое агентство новостей».

«В связи с гибелью людей в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем 26 декабря 2016 года объявляется днем траура. По всей "республике" будут приспущены "государственные" флаги, отменены развлекательные мероприятия и изменена сетка вещания телеканалов», - говорится в «указе» Захарченко.

Отметим, что трагедия с Ту-154 произошла в воскресенье, 25 декабря. Он потерпел крушение через несколько минут после вылета с российского города Сочи. На борту самолёта находились 8 членов экипажа и 84 пассажира: военнослужащие, представители СМИ, музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Все они погибли. Обломки Ту-154 были обнаружены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50 – 70 м.

Читайте также: Российские спецслужбы сильно сомневаются, что причиной крушения Ту-154 стал теракт.
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