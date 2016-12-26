Сепаратисты объявили траур в «ДНР» из-за крушения самолёта Минобороны России

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/dnronlineru
«В связи с гибелью людей в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем 26 декабря 2016 года объявляется днем траура. По всей "республике" будут приспущены "государственные" флаги, отменены развлекательные мероприятия и изменена сетка вещания телеканалов», - говорится в «указе» Захарченко.
Отметим, что трагедия с Ту-154 произошла в воскресенье, 25 декабря. Он потерпел крушение через несколько минут после вылета с российского города Сочи. На борту самолёта находились 8 членов экипажа и 84 пассажира: военнослужащие, представители СМИ, музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Все они погибли. Обломки Ту-154 были обнаружены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50 – 70 м.
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