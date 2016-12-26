Российские спецслужбы сильно сомневаются, что причиной крушения Ту-154 стал теракт

Фото: AmericaRU.com
«Самолет Ту-154 вылетел с аэродрома Чкаловский, где пассажиры и багаж тщательно досматривались и проверялись… Планировалась его дозаправка в Моздоке, но из-за погодных условий она была перенесена в Адлер, и таким образом, сведений о том, что самолет будет дозаправляться в аэропорту Сочи, заранее не было… На борт поднимались только два пограничника и один таможенник, а из самолета выходил только штурман с целью контроля заправки… Питание на борт не подавалось, а дозаправка осуществлялась штатным персоналом», - рассказал собеседник, отметив, что судно везде было под усиленной охраной.
«На данный момент нет никаких данных, свидетельствующих в пользу теракта, и органы безопасности, и следствие не рассматривают эту версию как основную», - констатировал источник.
Отметим, что трагедия произошла рано утром 25 декабря. Летевший в Сирию пассажирский самолёт Министерства обороны РФ потерпел крушение над Черным морем через 2 минуты после вылета. На его борту находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажиры (музыканты, представители СМИ и военные). Все они погибли.
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