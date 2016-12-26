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Трамп процитировал Путина в Twitter


Трамп процитировал Путина в Twitter
Фото: AmericaRU.com
Избранному президенту США Дональду Трампу понравились «правильные» слова российского лидера Владимира Путина о своей бывшей оппонентке Хилари Клинтон.

«Владимир Путин сказал сегодня о Хиллари и демократах: "На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать достойно". Это так верно», - написал республиканец на своей странице в соцсети.

Отметим, что заявление о Клинтон российский президент сделал на своей большой ежегодной пресс-конференции. Говоря об обвинениях со стороны Демпартии США о вмешательстве Кремля в выборы американского президента, Путин сказал: «Они по всем фронтам проигрывают и ищут виновных на стороне. Это, на мой взгляд, как бы это сказать, унижает их собственное достоинство. Нужно уметь проигрывать достойно».

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