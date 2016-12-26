Крупнейшее котокафе Европы открылось в Санкт-Петербурге

Фото: AmericaRU.com
«Обитателями нового котокафе "Республика котов" на Литейном проспекте станут 60 животных, которые поступают из городских благотворительных приютов и из Государственного Эрмитажа», - сообщила она, отметив, что «это беспрецедентный случай не только для мировых котокафе, но и частных питомников и приютов».
«Одна из основных идей - создать место для общения с животными и уникальное фотопространство, где можно сфотографироваться с живыми котами на фоне петербургских перспектив и знаковых символов города. Мы ожидаем, что "Республика котов" станет альтернативной формой приюта и центром притяжения случайных прохожих, любителей кошек, профессиональных фелинологов, художников-анималистов и творческой аудитории», - рассказала Кондратьева. С её слов, в день открытия в кафе находились около 40 кошек. Уже к концу дня их количество уменьшилось, так как некоторых животных посетители забрали к себе домой.
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