Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:34 am | Чикаго 11:34 pm | Сан-Франциско 9:34 pm
Главная страница → Раздел: В миреКрупнейшее котокафе Европы открылось в Санкт-Петербурге
В мире
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Крупнейшее котокафе Европы открылось в Санкт-Петербурге


Крупнейшее котокафе Европы открылось в Санкт-Петербурге
Фото: AmericaRU.com
В культурной столице России – Санкт-Петербурге, - открылось крупнейшее в Европе кошачье кафе «Республика кошек». В заведении будут постоянно обитать около 60 животных. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на директора Музея кошки Анну Кондратьеву.

«Обитателями нового котокафе "Республика котов" на Литейном проспекте станут 60 животных, которые поступают из городских благотворительных приютов и из Государственного Эрмитажа», - сообщила она, отметив, что «это беспрецедентный случай не только для мировых котокафе, но и частных питомников и приютов».

«Одна из основных идей - создать место для общения с животными и уникальное фотопространство, где можно сфотографироваться с живыми котами на фоне петербургских перспектив и знаковых символов города. Мы ожидаем, что "Республика котов" станет альтернативной формой приюта и центром притяжения случайных прохожих, любителей кошек, профессиональных фелинологов, художников-анималистов и творческой аудитории», - рассказала Кондратьева. С её слов, в день открытия в кафе находились около 40 кошек. Уже к концу дня их количество уменьшилось, так как некоторых животных посетители забрали к себе домой.
Читайте также последние новости раздела "В мире":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107373
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004 Квартира в Санни Айлс Бич, 19380 Collins Ave # 1004
Раздел: Ищу работу
Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami) Предлагаю услуги приходящей няни (Babysitter Miami)
Раздел: Услуги
Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева Русскоговорящий Риэлтор в Майами Анна Зайцева
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Раздел: Квартиры - сдам
По удобной цене. По удобной цене.
Раздел: Требуются
США, штат Мичиган трудоустройство США, штат Мичиган трудоустройство
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus