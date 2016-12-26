Папа Римский собрал €12 млн для жителей востока Украины

Фото: AmericaRU.com
Гуманитарную помощь от имени Папы Римского получат более 2 миллионов нуждающихся жителей Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Днепра «вне зависимости от религии, веры или этнического происхождения».
Помощь будет разделена на две части. Первый транш в размере 6 миллионов евро украинцы получат уже в ближайшее время.
Отметим, что Папский совет занимается поддержкой католических организаций, помогающих нуждающимся народам и странам, жертвам вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и прочим.
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