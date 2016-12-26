Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:34 am | Чикаго 11:34 pm | Сан-Франциско 9:34 pm
Главная страница → Раздел: УкраинаПапа Римский собрал €12 млн для жителей востока Украины
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Папа Римский собрал €12 млн для жителей востока Украины


Папа Римский собрал €12 млн для жителей востока Украины
Фото: AmericaRU.com
Учреждённый Папой Римским совет «Cor Unum» собрал пожертвований на сумму в 12 для жителей Восточной Украины. Об этом сообщило агентство Росбалт.

Гуманитарную помощь от имени Папы Римского получат более 2 миллионов нуждающихся жителей Донецка, Луганска, Запорожья, Харькова и Днепра «вне зависимости от религии, веры или этнического происхождения».

Помощь будет разделена на две части. Первый транш в размере 6 миллионов евро украинцы получат уже в ближайшее время.

Отметим, что Папский совет занимается поддержкой католических организаций, помогающих нуждающимся народам и странам, жертвам вооруженных конфликтов, стихийных бедствий и прочим.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107371
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Туризм и отдых
Экскурсии и туры по Западному побережью Экскурсии и туры по Западному побережью
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Услуги
Предсказательница Мария стариное гадание Предсказательница Мария стариное гадание
Раздел: Квартиры - продам
2-х-комнатная квартира в центре Майами 2-х-комнатная квартира в центре Майами
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus