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Главная страница → Раздел: В миреСамолёт Минобороны РФ потерпел крушение у берегов Сочи. Много погибших
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Самолёт Минобороны РФ потерпел крушение у берегов Сочи. Много погибших


Самолёт Минобороны РФ потерпел крушение у берегов Сочи. Много погибших
Фото: AmericaRU.com
Над Черным морем разбился самолёт Ту-154 Министерства обороны РФ, на котором в Сирию летели военные, музыканты и представители СМИ. Все, находившиеся на борту, погибли. Информацию подтвердило российское оборонное ведомство.

Трагедия произошла в воскресенье, 25 декабря, рано утром. «В 5 часов 25 минут при выполнении планового перелета с аэродрома Адлер после взлета пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Минобороны», - рассказал представитель ведомства, отметив, что на борту разбившегося судна находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира.

«Это военнослужащие вооруженных сил, а также летевшие поздравлять авиагруппу ВКС России в Сирии с Новым годом артисты ансамбля им. Александрова и 9 представителей российских СМИ», - поделились информацией в Минобороны.

Район авиакатастрофы Ту-154 уже определили – в 1,5 км от черноморского побережья российского города Сочи. К сожалению, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Причина трагедии пока не оглашается. В Минобороны только подчеркнули, что самолёт был выпущен в 1983 году и в последний раз ремонтировался в 2014 году. Кроме того, он управлялся опытным лётчиком первого класса.
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