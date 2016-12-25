Самолёт Минобороны РФ потерпел крушение у берегов Сочи. Много погибших

Фото: AmericaRU.com
Трагедия произошла в воскресенье, 25 декабря, рано утром. «В 5 часов 25 минут при выполнении планового перелета с аэродрома Адлер после взлета пропала отметка с радаров самолета Ту-154 Минобороны», - рассказал представитель ведомства, отметив, что на борту разбившегося судна находились 92 человека: 8 членов экипажа и 84 пассажира.
«Это военнослужащие вооруженных сил, а также летевшие поздравлять авиагруппу ВКС России в Сирии с Новым годом артисты ансамбля им. Александрова и 9 представителей российских СМИ», - поделились информацией в Минобороны.
Район авиакатастрофы Ту-154 уже определили – в 1,5 км от черноморского побережья российского города Сочи. К сожалению, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.
Причина трагедии пока не оглашается. В Минобороны только подчеркнули, что самолёт был выпущен в 1983 году и в последний раз ремонтировался в 2014 году. Кроме того, он управлялся опытным лётчиком первого класса.
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