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Аппарат Cassini поймал облака на Титане


Аппарат Cassini поймал облака на Титане
Фото: AmericaRU.com
Новые снимки атмосферы спутника Сатурна Титана снял космический аппарат Cassini с помощью двух специальных камер. В результате зонд впервые сделал качественные фото облаков Титана.

Это самый большой спутник Сатурна и вторая по величине луна в Солнечной системе Он уникален тем, что имеет атмосферу и покрыт жидкостью, подобно Земле. Однако жидкие озера Титана состоят из метана, и температура его - почти 300 градусов ниже нуля.

Во время своего недавнего пролета Cassini снял облака Титана со стороны северного полушария. Ученые пришли к выводу, что облака на спутнике образуются «летом». Какие изменения происходят на спутнике в другие сезоны, зонд зафиксирует во время оставшегося времени миссии на орбите газового гиганта.
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