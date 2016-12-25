Актриса Кэрри Фишер в реанимации после сердечного приступа

25 декабря 2016 года, 11:30

Фото: AmericaRU.com

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Голливудская актриса Кэрри Фишер (Carrie Fisher), известная по роли принцессы Леи в саге «Звездные войны», во время рейса в Лос-Анджелес из Лондона пережила сильный сердечный приступ. Она госпитализирована и помещена в реанимацию.Она была доставлена в критическом состоянии в больницу университета Калифорнии после 11-часового полета. Инсайдер сообщает, что 60-летняя актриса тяжело пережила полет. Как сообщают представители United Airlines, Кэрри Фишер оказали помощь члены экипажа, затем они передали ее медикам «скорой» в аэропорту.Несколько недель назад на актрису обрушился шквал критики, поскольку она раскрыла несколько личных тайн других звезд в своих новых мемуарах. В частности, она рассказала о своем романе с Харрисоном Фордом, который был женат на тот момент.