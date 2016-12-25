Теперь власти США будут проверять у иностранных путешественников аккаунты в соцсетях

Фото: AmericaRU.com
Эта мера направлена на выявление потенциальных террористических угроз. Правила начинают работать со вторника, 27 декабря, они коснутся и тех путешественников, которые едут по безвизовому режиму. По требованию приезжие должны будут предъявить имя и адрес аккаунта в включая Facebook, Google +, Instagram, LinkedIn и YouTube.
Особое внимание будет уделено людям, которые могут сотрудничать с Исламским государством.
«Правительство имеет право собирать информацию о путешественниках. Хотя власти должны думать и о неприкосновенностичастной жизни», - заявляет правозащитник Майкл Маклеод-Болл (Michael W. Macleod-Ball).
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