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Теперь власти США будут проверять у иностранных путешественников аккаунты в соцсетях


Теперь власти США будут проверять у иностранных путешественников аккаунты в соцсетях
Фото: AmericaRU.com
Теперь американские власти обяжут всех иностранных путешественников предъявлять данные учетных записей в социальных медиа Facebook, Twitter по прибытию в страну. Информацию нужно будет предоставлять по запросу.

Эта мера направлена на выявление потенциальных террористических угроз. Правила начинают работать со вторника, 27 декабря, они коснутся и тех путешественников, которые едут по безвизовому режиму. По требованию приезжие должны будут предъявить имя и адрес аккаунта в включая Facebook, Google +, Instagram, LinkedIn и YouTube.

Особое внимание будет уделено людям, которые могут сотрудничать с Исламским государством.

«Правительство имеет право собирать информацию о путешественниках. Хотя власти должны думать и о неприкосновенностичастной жизни», - заявляет правозащитник Майкл Маклеод-Болл (Michael W. Macleod-Ball).
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