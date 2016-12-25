Теперь власти США будут проверять у иностранных путешественников аккаунты в соцсетях

25 декабря 2016 года, 11:05

Фото: AmericaRU.com

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Теперь американские власти обяжут всех иностранных путешественников предъявлять данные учетных записей в социальных медиа Facebook, Twitter по прибытию в страну. Информацию нужно будет предоставлять по запросу.Эта мера направлена на выявление потенциальных террористических угроз. Правила начинают работать со вторника, 27 декабря, они коснутся и тех путешественников, которые едут по безвизовому режиму. По требованию приезжие должны будут предъявить имя и адрес аккаунта в включая Facebook, Google +, Instagram, LinkedIn и YouTube.Особое внимание будет уделено людям, которые могут сотрудничать с Исламским государством.«Правительство имеет право собирать информацию о путешественниках. Хотя власти должны думать и о неприкосновенностичастной жизни», - заявляет правозащитник Майкл Маклеод-Болл (Michael W. Macleod-Ball).