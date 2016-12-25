Барак Обама подписал закон, который может подстегнуть новую космическую гонку вооружений

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Новый закон охватывает практически все аспекты армии США, два положения имеют потенциально далеко идущие последствия. Первое предполагает разработку системы ПРО, которая должна помешать мелки серийный атакам со стороны небольших стран вроде Северной Кореи и Ирана. Второе положение направляет Пентагон к изучению, разработку, тестированию и оценке космической системы защиты. Это может нарушить баланс между основными ядерными державами, считают эксперты.
Президент подписал закон, предложенный Конгрессом, хотя и критиковал его ранее.
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