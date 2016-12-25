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Главная страница → Раздел: События/СкандалыПятимесячный младенец умер от голода, пока родители убивались героином
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Пятимесячный младенец умер от голода, пока родители убивались героином


Пятимесячный младенец умер от голода, пока родители убивались героином
Фото: AmericaRU.com
Пятимесячная малышка Джейсона Чемберса (Jason Chambers) и Челси Кандаро (Chelsea Cardaro) из Пенсильвании умерла, поскольку родители приняли слишком большую дозу героина.

Они скончались от передозировки, а ребенок умер от голода.
Саммер Чемберс была обнаружена мертвой рядом с телами родителей в их доме в Кернвилле. Аутопсия показала, что причиной смерти ребенка стали обезвоживание и голод.

Полиция считает, что родители умерли вслед друг за другом в течение нескольких минут. На месте найдены наркотики. Несколько дней семью никто не искал, поскольку знакомые считали, что они уехали на каникулы.
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