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У подростков длительное времяпрепровождение у экрана связано с ожирением


У подростков длительное времяпрепровождение у экрана связано с ожирением
Фото: AmericaRU.com
Слишком длительное времяпрепровождение перед телевизором уже давно связывали с детским ожирением, но ученые Гарвардского университета в Бостоне утверждают, что угрозу для веса детей также представляют компьютеры, игровые приставки, планшеты и смартфоны.

Привычка проводить за просмотром телевизора как минимум пять часов в день увеличивает шансы развития ожирения у подростков на 78 процентов. Длительное использование других устройств связано с 43-процентным риском ожирения. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Pediatrics».

Почти 17 процентов молодежи заявили, что они не смотрят телевизор в будние дни, в то время как 7,8 процента сказали, что смотрят его по пять и более часов в день. Почти каждый пятый подросток проводит, по меньшей мере, пять часов в день, используя смартфон в течение недели. Более 25 процентов мальчиков и 20 процентов девочек сообщили, что ежедневно они выпиваю, как минимум, один газированный подслащенный напиток. Примерно две трети мальчиков и три четверти девочек не выполняют ежедневных физических упражнений. В целом, 14 процентов участников страдали ожирением.
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