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Главная страница → Раздел: События/СкандалыФБР предупреждает об угрозе нападения на церкви во время праздников
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ФБР предупреждает об угрозе нападения на церкви во время праздников


ФБР предупреждает об угрозе нападения на церкви во время праздников
Фото: AmericaRU.com
Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США предупреждают сотрудников правоохранительных органов Флориды о возможной угрозе со стороны сторонников Исламского государства.

Представитель ФБР Эндрю Эймс (Andrew Ames) попросил общественность быть в курсе своего окружения и сообщать о подозрительной активности. "ФБР стало известно о сообщении, призывающем к нападению на американские церкви. Как и в случае любых подобных угроз, ФБР отслеживает этот вопрос, в то время как мы склонны верить, что это может стать правдой", - сказал Эймс. Пользователь системы мгновенного обмена сообщениями под ником «Синея террорист-смертник» отправил сообщение на арабском языке в группе "Тайны джихадистов". Он призвал превратить христианский Новый год в кровавый фильм ужасов.

ФБР выдало предупреждение после убийства 12 человек на рождественской ярмарке в Германии и ареста вооруженных подозреваемых в Австралии.
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