Увеличилось число серьезных травм, связанных с занятиями йогой

24 декабря 2016 года, 15:32

Фото: AmericaRU.com

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В последние годы все больше число американцев начали заниматься йогой, а соответственно возросло и количество полученных травм, показало новое исследование.В период с 2001 по 2014 год почти 30 тысяч американцев попали в отделение неотложной помощи после занятий йогой. Самыми распространенными травмами были растяжения и переломы, говорится в отчете. Это сравнительно небольшое количество, учитывая сколько человек занимаются практикой, и шансы получить серьезную травму довольно низкие.Тем не менее, специалисты Центра исследований травм при Университета Алабамы в Бирмингеме обнаружили увеличение числа серьезных травм: от примерно 9,5 на каждые 100 тысяч человек в 2001 году до 17 процентов на 100 тысяч человек в 2014 году. Кроме того, эти цифры отражают лишь те травмы, с которыми люди обращались в отделение неотложной помощи.Однако йога имеет потенциальные преимущества для здоровья. Ученые отмечают, что она снижает кровяное давление, уровень холестерина и частоту сердечных сокращений, а также помогает при депрессии, тревоге и проблемам со сном.