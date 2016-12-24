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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУвеличилось число серьезных травм, связанных с занятиями йогой
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Увеличилось число серьезных травм, связанных с занятиями йогой


Увеличилось число серьезных травм, связанных с занятиями йогой
Фото: AmericaRU.com
В последние годы все больше число американцев начали заниматься йогой, а соответственно возросло и количество полученных травм, показало новое исследование.

В период с 2001 по 2014 год почти 30 тысяч американцев попали в отделение неотложной помощи после занятий йогой. Самыми распространенными травмами были растяжения и переломы, говорится в отчете. Это сравнительно небольшое количество, учитывая сколько человек занимаются практикой, и шансы получить серьезную травму довольно низкие.

Тем не менее, специалисты Центра исследований травм при Университета Алабамы в Бирмингеме обнаружили увеличение числа серьезных травм: от примерно 9,5 на каждые 100 тысяч человек в 2001 году до 17 процентов на 100 тысяч человек в 2014 году. Кроме того, эти цифры отражают лишь те травмы, с которыми люди обращались в отделение неотложной помощи.
Однако йога имеет потенциальные преимущества для здоровья. Ученые отмечают, что она снижает кровяное давление, уровень холестерина и частоту сердечных сокращений, а также помогает при депрессии, тревоге и проблемам со сном.
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