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Правительство США начало проверку аккаунтов иностранных туристов в социальных сетях


Правительство США начало проверку аккаунтов иностранных туристов в социальных сетях
Фото: AmericaRU.com
Правительство США начало процедуру проверки иностранцев, въезжающих в страну. Теперь приезжающие в США должны указывать данные о своих учетных записях в Facebook, Twitter и других социальных сетях. Подобный шаг позволит выявлять потенциальные угрозы нападения террористов.

Со вторника иностранцам, прибывающим в США по безвизовой программе, предлагается оставлять «информацию, связанную с присутствием в Интернете» при заполнении формы электронной системы авторизации путешествий. Форма включает графу с выпадающим меню, где перечислены различные платформы, в том числе Facebook, Google+, Instagram, Linkedin и YouTube, а также поля для указания логинов.

Новая политика была принята, в то время когда Вашингтон пытается улучшить безопасность, обнаруживая и отказывая во въезде лицам, которые имеют связи с террористическими группами, такими как Исламское государство. Но за эту идею на правительство обрушился шквал критики, особенно со стороны таких компаний, как Facebook, Google и Twitter, которые утверждают, что подобные меры ставят под угрозу свободное самовыражение и создают новые риски в отношении конфиденциальности и безопасности для иностранцев.
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