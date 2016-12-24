Правительство США начало проверку аккаунтов иностранных туристов в социальных сетях

Фото: AmericaRU.com
Со вторника иностранцам, прибывающим в США по безвизовой программе, предлагается оставлять «информацию, связанную с присутствием в Интернете» при заполнении формы электронной системы авторизации путешествий. Форма включает графу с выпадающим меню, где перечислены различные платформы, в том числе Facebook, Google+, Instagram, Linkedin и YouTube, а также поля для указания логинов.
Новая политика была принята, в то время когда Вашингтон пытается улучшить безопасность, обнаруживая и отказывая во въезде лицам, которые имеют связи с террористическими группами, такими как Исламское государство. Но за эту идею на правительство обрушился шквал критики, особенно со стороны таких компаний, как Facebook, Google и Twitter, которые утверждают, что подобные меры ставят под угрозу свободное самовыражение и создают новые риски в отношении конфиденциальности и безопасности для иностранцев.
Читайте также последние новости раздела "Политика":
- Авиакомпания JetBlue сняла с полета пассажира, который разгневался при виде Иванки Трамп →
- Трамп призвал Обаму наложить вето на резолюцию по израильским поселениям →
- Келлиан Конуэй станет советником Трампа в Белом доме →
- Четырех американцев приговорили за похищение и пытки двух студентов →
- Теракт в Берлине поможет Трампу внедрить запрет мусульман →
- Президент Обама запретил бурение нефтяных скважин в крупных районах Атлантического и Северного Ледовитого океанов →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107351
http://www.americaru.com/news/107351