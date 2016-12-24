Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 9:20 am | Чикаго 8:20 am | Сан-Франциско 6:20 am
Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеУ людей, страдающих дислексией, могут быть и другие нарушения мозга
Спорт и здоровье
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

У людей, страдающих дислексией, могут быть и другие нарушения мозга


У людей, страдающих дислексией, могут быть и другие нарушения мозга
Фото: AmericaRU.com
Люди, страдающие дислексией, избирательным нарушением способности к овладению навыками чтения и письма, могут иметь и другие нарушения головного мозга, предполагает новое исследование.

Ученые Бостонского университета, использовавшие специализированный метод визуализации мозга, обнаружили, что взрослые и дети, страдающие дислексией, показали сниженную способность мозга к адаптации к сенсорной информации, по сравнению с участниками без расстройства. И эти различия были замечены не только в реакции мозга на написанные слова, но и картинки с изображением лиц и предметов.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Neuron». Другие исследования показали, что у людей с дислексией существуют различия в структуре и функциях мозга. "Пока остается не совсем ясным, являются ли эти различия причиной или следствием дислексии", - пишут ученые, которые считают, что они открыли причину дислексии - отчасти потому, что сниженная адаптация была замечена и у маленьких детей, а не только среди взрослых.

Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107349
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Поиск
ищу своего отца ищу своего отца
Раздел: Квартиры - продам
квартира с видом на побережье квартира с видом на побережье
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира с видом на водный канал во Флориде продается квартира с видом на водный канал во Флориде
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира в престижном городе Флориды продается квартира в престижном городе Флориды
Раздел: Требуются
Ищу работу любую, главное жилье и питание. Ищу работу любую, главное жилье и питание.
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus