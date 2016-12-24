У людей, страдающих дислексией, могут быть и другие нарушения мозга

24 декабря 2016 года, 14:45

Фото: AmericaRU.com

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Люди, страдающие дислексией, избирательным нарушением способности к овладению навыками чтения и письма, могут иметь и другие нарушения головного мозга, предполагает новое исследование.Ученые Бостонского университета, использовавшие специализированный метод визуализации мозга, обнаружили, что взрослые и дети, страдающие дислексией, показали сниженную способность мозга к адаптации к сенсорной информации, по сравнению с участниками без расстройства. И эти различия были замечены не только в реакции мозга на написанные слова, но и картинки с изображением лиц и предметов.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Neuron». Другие исследования показали, что у людей с дислексией существуют различия в структуре и функциях мозга. "Пока остается не совсем ясным, являются ли эти различия причиной или следствием дислексии", - пишут ученые, которые считают, что они открыли причину дислексии - отчасти потому, что сниженная адаптация была замечена и у маленьких детей, а не только среди взрослых.