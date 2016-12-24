Ученые научились создавать лекарства из «синтетических листьев»

24 декабря 2016 года, 14:17

Фото: AmericaRU.com

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Исследователи нашли способ выделять лекарственные препараты при помощи искусственного листа» под воздействием солнца. Прототип реактора вдохновлен принципом действия настоящего листа, превращающего солнечный свет в питательные вещества в процессе фотосинтеза.До сегодняшнего дня ученым не удавалось катализировать химические процессы при помощи одной лишь энергии солнца. Солнечный свет попросту не давал им достаточного количества энергии, чтобы запустить реакцию. Однако исследователи Технического университета Эйндховена, Нидерланды, нашли обходной путь, подсказанный самой природой. Он стал возможным благодаря новому классу материалов – люминесцентным солнечным концентраторам.Подобно листьям, эти материалы эффективно поглощают солнечный свет. Однако вместо того, чтобы направлять его к энергетическим центрам, светочувствительные молекулы превращают его в определенный цвет и направляют его к краям поверхности. Такие концентраторы уже используют для повышения эффективности солнечных батарей.