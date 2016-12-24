Подозреваемый в берлинских терактах застрелен в Италии

24 декабря 2016 года, 13:51

Фото: AmericaRU.com

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С усилением притока нелегальных мигрантов в страны Европы проверка документов на дороге стала для Италии обычным явлением. Однако в 3 часа утра в пятницу полиция на севере Милана остановила вовсе не обычного человека.Задержанный оказался Анисом Амри (Anis Amri) – самым разыскиваемым преступником Европы, подозреваемым в организации теракта на Рождественской площади в Берлине, который унес жизни 12 человек. Когда Амри попросили предъявить документы, он выхватил документы и выстрелил в одного из полицейских, прежде чем второй застрелил его самого. Согласно сообщению Антонио Де Йесу (Antonio De Iesu), главы полиции Милана, перед смертью террорист прокричал «полицейские ублюдки» на итальянском языке.Самой Италии смерть Амри, уроженца Туниса, присягнувшего на верность лидеру Исламского государства, дала повод для национальной гордости и уверенности в том, что меры безопасности страны исправно работают. Его гибель также принесла облегчение и Германии после недели общенациональных переживаний.