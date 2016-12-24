Аномально теплая погода в Арктике бьет рекорды

24 декабря 2016 года, 13:34

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Климатологи отмечают неуместно теплые погодные условия в арктическом регионе. Температурные показатели за ноябрь-декабрь превысили средние на пять градусов Цельсия. По мнению ученых, это напрямую связано с влиянием человека на климат.Потепление пришло после лета, в течение которого температура арктических вод опустилась до второго по величине минимума за все время спутниковых наблюдений. «Волна тепла, подобная нынешней, наблюдается очень редко – мы предполагаем, что подобное происходит лишь раз в тысячу лет», - рассказал доктор Фредерике Отто (Friederike Otto), старший научный сотрудник Оксфордского института изменений окружающей среды. Он добавил, что ученые «глубоко убеждены» в том, что эти погодные аномалии связаны с антропологическим влиянием на климат.Исследователи применили несколько методов моделирования, каждый из которых указал на влияние человека как условие формирования этой тепловой волны. Ожидается, что температура достигнет максимума в канун Рождества, приблизившись к нулевому значению.