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Потепление пришло после лета, в течение которого температура арктических вод опустилась до второго по величине минимума за все время спутниковых наблюдений. «Волна тепла, подобная нынешней, наблюдается очень редко – мы предполагаем, что подобное происходит лишь раз в тысячу лет», - рассказал доктор Фредерике Отто (Friederike Otto), старший научный сотрудник Оксфордского института изменений окружающей среды. Он добавил, что ученые «глубоко убеждены» в том, что эти погодные аномалии связаны с антропологическим влиянием на климат.
Исследователи применили несколько методов моделирования, каждый из которых указал на влияние человека как условие формирования этой тепловой волны. Ожидается, что температура достигнет максимума в канун Рождества, приблизившись к нулевому значению.
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