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Главная страница → Раздел: ПрогрессАномально теплая погода в Арктике бьет рекорды
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Аномально теплая погода в Арктике бьет рекорды


Аномально теплая погода в Арктике бьет рекорды
Фото: AmericaRU.com
Климатологи отмечают неуместно теплые погодные условия в арктическом регионе. Температурные показатели за ноябрь-декабрь превысили средние на пять градусов Цельсия. По мнению ученых, это напрямую связано с влиянием человека на климат.

Потепление пришло после лета, в течение которого температура арктических вод опустилась до второго по величине минимума за все время спутниковых наблюдений. «Волна тепла, подобная нынешней, наблюдается очень редко – мы предполагаем, что подобное происходит лишь раз в тысячу лет», - рассказал доктор Фредерике Отто (Friederike Otto), старший научный сотрудник Оксфордского института изменений окружающей среды. Он добавил, что ученые «глубоко убеждены» в том, что эти погодные аномалии связаны с антропологическим влиянием на климат.

Исследователи применили несколько методов моделирования, каждый из которых указал на влияние человека как условие формирования этой тепловой волны. Ожидается, что температура достигнет максимума в канун Рождества, приблизившись к нулевому значению.
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