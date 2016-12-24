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Главная страница → Раздел: ЭкономикаDeutsche Bank согласился выплатить США 7,2 миллиарда долларов по делу об ипотеке
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Deutsche Bank согласился выплатить США 7,2 миллиарда долларов по делу об ипотеке


Deutsche Bank согласился выплатить США 7,2 миллиарда долларов по делу об ипотеке
Фото: AmericaRU.com
Deutsche Bank согласился выплатить Министерству юстиции США 7,2 миллиарда долларов для урегулирования ипотечного спора. Речь идет об операциях продажи и ипотечного кредитования токсичных производств, которые банк совершал в преддверии финансового кризиса 2008 года.

Принципиальное соглашение, которое было обнародовано в штаб-квартире банка во Франкфурте утром в пятницу, несколько облегчает положение немецкого кредитора. В сентябре банк заявлял, что сумма выплат Министерству юстиции может быть вдвое больше нынешней суммы, что серьезно снизило стоимость его акций.

Также соглашение подчеркивает успехи Министерства юстиции в привлечении европейских банков к ответственности за операции с сомнительными акциями, которые внесли свой вклад в обвал американского рынка жилой недвижимости. Ранее в четверг подобный иск также был предъявлен банку Barclays PLC. По его условиям, банк обязан выплатить министерству 46 миллионов долларов в течение трех лет для урегулирования вопроса.
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