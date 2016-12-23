Полиция арестовала подозреваемого в убийстве 3-летнего ребенка

Фото: AmericaRU.com
Эйсен Кинг (Acen King), который находился на заднем сидении автомобиля, был смертельно ранен, когда мужчина открыл огонь по машине, потому что посчитал, что она слишком медленно движется. Стражи порядка считают, что инцидент был бессмысленным актом насилия. Ребенок получил огнестрельное ранение в шею и позже скончался от полученных травм в больнице. Его бабушка, которая была за рулем автомобиля, не пострадала.
Подозреваемый Грегори Холмс (Gregory Holmes) был арестован после того, как за информацию, которая привела бы к его аресту, администрация города и сотрудники ФБР объявили награду в размере 20 тысяч долларов.
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