Многие бразильские женщины откладывают беременности из-за страха перед вирусом Зика

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Большинство женщин боятся вируса, который может вызвать серьезные врожденные дефекты, такие как микроцефалия, а также другие неврологические расстройства, у детей, чьи матери были инфицированы во время беременности. Исследователи Университета Бразилии считают, что правительство страны должно приложить больше усилий, чтобы обеспечить доступ к безопасным и эффективным противозачаточным средствам, и рассмотреть вопрос о снятии запрета на аборт.
Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Family Planning and Reproductive Health Care». В настоящее время вирус Зика, переносчиками которого являются комары, распространился на более чем 60 стран.
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