Многие бразильские женщины откладывают беременности из-за страха перед вирусом Зика

23 декабря 2016 года, 21:36

Фото: AmericaRU.com

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Бразилия должна в срочном порядке пересмотреть свою политику в области репродуктивного здоровья, заявили ученые. По их словам, более 50 процентов потенциальных матерей, которые откладывают беременность, делают это из-за опасений по поводу вируса Зика.Большинство женщин боятся вируса, который может вызвать серьезные врожденные дефекты, такие как микроцефалия, а также другие неврологические расстройства, у детей, чьи матери были инфицированы во время беременности. Исследователи Университета Бразилии считают, что правительство страны должно приложить больше усилий, чтобы обеспечить доступ к безопасным и эффективным противозачаточным средствам, и рассмотреть вопрос о снятии запрета на аборт.Результаты исследования были опубликованы в журнале «Journal of Family Planning and Reproductive Health Care». В настоящее время вирус Зика, переносчиками которого являются комары, распространился на более чем 60 стран.