Аврил Лавин раскритиковала Цукерберга за шутку в адрес Nickelback

23 декабря 2016 года, 20:55

Фото: AmericaRU.com

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Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) не поклонник группы Nickelback. Откровенно говоря, как и большинство пользователей Интернета. Но его высказывания привлекли внимание поп-певицы Аврил Лавин (Avril Lavigne).На этой неделе Цукерберг разместил в социальной сети видео, в котором представил искусственного помощника Джарвиса. На видеозаписи Цукерберг попросил Джарвиса, которого озвучивает актер Морган Фриман (Morgan Freeman) поставить несколько хороших песен группы Nickelback. Джарвис ответил, как вы наверняка ожидаете: "Мне очень жаль, Марк. Я боюсь, что я не могу этого сделать. У них нет хороших песен". "Хорошо. На самом деле это была проверка", - сказал Цукерберг.Лавин, которая когда-то была замужем за фронтменом Nickelback Чадом Крюгером, выразила свое мнение относительно шутки Цукерберга. «Многие люди используют ваши продукты – некоторым они нравятся, а некоторым – нет. В любом случае, вы выразили свои музыкальные предпочтения. Тем не менее, ваша колкость в адрес Nickelback – признак плохого вкуса. Если к вашему мнению прислушиваются, то стоит более ответственно относиться к своим словам, особенно учитывая то, что происходит в современном мире», - написала она в Твиттере.