Путин: Зарплата в Крыму ниже, чем в среднем в России

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«Уровень заработной платы и доходов в Крыму ниже, чем средний в Российской Федерации. По Российской Федерации порядка 35 тыс. (рублей - ред.) в среднем в Крыму - 24,5 тыс., в Севастополе - не более 25 тыс.», - заявил Путин, пообещав выровнять ситуацию в скором времени.
«Нам нужно предпринять необходимые шаги для того, чтобы, во всяком случае, в федеральных органах власти регионального, так сказать, разлива, чтобы там уровень был заработной платы такой же, как и в среднем по стране», - отметил российский президент.
Как известно, 27 февраля 2014 года российские военнослужащие без опознавательных знаков (так называемые «вежливые люди») вторглись в Крым, захватив военные, пограничные и государственные объекты на полуострове. Под их контролем 16 марта нелегитимные крымские власти провели «референдум» о присоединении Крыма к РФ. Через 2 дня, 18 марта президент Владимир Путин подписал договор о принятии полуострова в состав Российской Федерации. Практически все страны мира отказались признать результаты незаконного референдума, осудив действия Кремля. В отношении России были приняты санкции.
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