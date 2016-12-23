Советник Путина пообещал, что «ДНР/ЛНР» через год – полтора присоединится к РФ, - Тымчук

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
«Представители "ДНР" провели совещание "руководителей органов власти и местного самоуправления ДНР" с участием представителя администрации президента РФ В.Суркова», - рассказал Тымчук, отметив, что он призвал главарей сепаратистов активнее рассказывать местным жителям «о весомом вкладе России в развитие "ДНР"».
«Согласно его обещанию, через год-полтора "ДНР" и "ЛНР" должны войти в состав РФ на правах полноценных административных единиц», - сообщил координатор ИС.
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