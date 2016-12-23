Власти США предлагают ограничить использование губной помады

23 декабря 2016 года, 16:50

Фото: AmericaRU.com

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Управление по контролю над продуктами питания и медикаментами рекомендует ограничения для некоторых видов косметики, включая губную помаду, тени для век и шампунь.В новых руководящих принципах управление советует сократить использование этих средств из-за наличия свинца в косметике, которая продается в США. В губной помаде, блесках, лайнерах, лосьонах для тела, тенях, румянах и шампунях не должно быть больше 10 частей свинца на миллион.Новое руководство не распространяется на краски для волос, которые содержат ацетат свинца в качестве ингредиента или местно применяемым лекарственным средствам.«Несмотря на то, что большинство косметических продуктов на рынке в Соединенных Штатах, как правило, уже содержат менее 10 частей на миллион свинца, потребители покупают товары из других стран, и в них содержание может быть выше. Эти руководящие принципы направлены на то, чтобы американцы были бдительными при использовании импортных товаров», - говорят представители управления.Свинец может накапливаться в организме с течением времени и влиять на работу внутренних органов.