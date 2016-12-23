Медики создали эффективное лекарство от вируса Эбола

Фото: AmericaRU.com
В крупном испытании была доказана 100%-ная работоспособности препарата. Половина тех, кто принимал участие в испытаниях вакцины, испытывали легкие побочные эффекты – головную боль, боли в мышцах и усталость. Все они прошли через несколько дней. Двое пережили сильные реакции, но не фатальные. Вакцину rVSV-ZEBOV получили почти шесть тысяч жителей Гвинеи, и никто из них не заболел Эбола.
Испытания проводились по протоколу так называемого «кольца» - всех, кто окружал зараженного человека, вакцинируют, чтобы предотвратить распространение болезни. Так в свое время удалось остановить оспу.
Вакцина, названная rVSV-ZEBOV, была разработана несколько лет назад Агентством общественного здравоохранения Канады совместно с армией Соединенных Штатов. Исследование было проведено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Министерством здравоохранения Гвинеи при поддержке Врачей без границ и других организаций. В настоящее время вакцина проходит фазу получения лицензии.
В 2014-16 годах от лихорадки Эбола в Западной Африке умерло больше 11 тысяч человек.
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