Ядро Земли окружено потоком жидкого железа, который все больше ускоряется

Фото: AmericaRU.com
Струи металла движутся со скоростью 50 км в год – намного быстрее, чем плиты на поверхности планеты. И хотя эта скорость кажется ничтожной, на самом деле, для перемещения плотного жидкого металла необходимо огромное количество энергии. Кроме того, ученые считают, что скорость потока увеличивается, и причина этому пока не установлена.
Струя жидкого металла движется на глубине 3 тысячи километров под поверхностью Земли. Поток шириной в 420 км охватывает половину пути вокруг планеты. По мнению физиков, он существует миллионы лет, хотя и обнаружен недавно.
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