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Главная страница → Раздел: ПрогрессЯдро Земли окружено потоком жидкого железа, который все больше ускоряется
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Ядро Земли окружено потоком жидкого железа, который все больше ускоряется


Ядро Земли окружено потоком жидкого железа, который все больше ускоряется
Фото: AmericaRU.com
Недавнее исследование показало, что ядро нашей планеты окружено потоком жидкого металла, который в настоящее время движется по направлению на Запад от Аляски и постоянно ускоряется. Измерения Swarm satellite program, показавшие такие результаты, опубликованы в журнале Nature Geoscience.

Струи металла движутся со скоростью 50 км в год – намного быстрее, чем плиты на поверхности планеты. И хотя эта скорость кажется ничтожной, на самом деле, для перемещения плотного жидкого металла необходимо огромное количество энергии. Кроме того, ученые считают, что скорость потока увеличивается, и причина этому пока не установлена.

Струя жидкого металла движется на глубине 3 тысячи километров под поверхностью Земли. Поток шириной в 420 км охватывает половину пути вокруг планеты. По мнению физиков, он существует миллионы лет, хотя и обнаружен недавно.
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