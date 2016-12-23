Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:56 am | Чикаго 5:56 am | Сан-Франциско 3:56 am
Главная страница → Раздел: ПрогрессНекоторые молодые динозавры имели молочные зубы
Прогресс
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Некоторые молодые динозавры имели молочные зубы


Некоторые молодые динозавры имели молочные зубы
Фото: AmericaRU.com
У некоторых видов динозавров в юном возрасте могли быть зубы, которые выпадали позднее. Пока взрослые особи питались растениями, молодняк питался мясом, говорят эксперты.

Когда молодые динозавры вырастали, то теряли зубы и начинали использовать пластинки для измельчения растений, как другие взрослые. Это открытие стало неожиданным и не было замечено и других рептилий.

Вид Limusaurus inextricabilis жил в Китае около 150 миллионов лет назад. Первые окаменелые останки этих динозавров были обнаружены около десяти лет назад. Недавно палеонтологи пришли к выводу, что в молодом возрасте представители этого вида имели зубы. «Изначально мы приняли находки за два разных вида. Оказалось, что это один вид разного возраста», - отметил Ван Шуо из педагогического университета Пекина, автор исследования.

Limusaurus принадлежал к группе динозавров, к которой относились также тираннозавры и велоцирапторы.
Читайте также последние новости раздела "Прогресс":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107323
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach Сдам квартиру 2/2 на Sunny Isles Beach
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Требуются
Ищу работника с опытом в AdWords и SEO Ищу работника с опытом в AdWords и SEO
Раздел: Квартиры - сдам
Комната в рент Room for rent Комната в рент Room for rent
Раздел: Услуги
Личный водитель, трансфер Личный водитель, трансфер
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus