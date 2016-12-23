Некоторые молодые динозавры имели молочные зубы

Фото: AmericaRU.com
Когда молодые динозавры вырастали, то теряли зубы и начинали использовать пластинки для измельчения растений, как другие взрослые. Это открытие стало неожиданным и не было замечено и других рептилий.
Вид Limusaurus inextricabilis жил в Китае около 150 миллионов лет назад. Первые окаменелые останки этих динозавров были обнаружены около десяти лет назад. Недавно палеонтологи пришли к выводу, что в молодом возрасте представители этого вида имели зубы. «Изначально мы приняли находки за два разных вида. Оказалось, что это один вид разного возраста», - отметил Ван Шуо из педагогического университета Пекина, автор исследования.
Limusaurus принадлежал к группе динозавров, к которой относились также тираннозавры и велоцирапторы.
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