В некоторых кофейнях Starbucks в течение 10 дней можно получить бесплатный кофе

23 декабря 2016 года, 14:40

Фото: AmericaRU.com

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Starbucks готовит свои подарки на Рождество. В течение 10 дней в некоторых магазинах сети можно получить бесплатный эспрессо. Нужно только знать – где именно.Начиная с пятницы, в 100 кофейнях Starbucks в США с часу до двух дня в течение 10 дней можно получить бесплатный кофе – от эспрессо до латте-пралине. Вы можете стать участников тысячи Pop Up Cheer Parties, если окажетесь в нужное время в нужном месте.Места будут меняться ежедневно. Посмотреть список кофеен, где в конкретный день проходит акция, можно на сайте Starbucks. Также все, кто посетит акционный магазин, получат карту со скидками на все напитки и угощения на 10 дней.