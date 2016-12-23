В некоторых кофейнях Starbucks в течение 10 дней можно получить бесплатный кофе

Фото: AmericaRU.com
Начиная с пятницы, в 100 кофейнях Starbucks в США с часу до двух дня в течение 10 дней можно получить бесплатный кофе – от эспрессо до латте-пралине. Вы можете стать участников тысячи Pop Up Cheer Parties, если окажетесь в нужное время в нужном месте.
Места будут меняться ежедневно. Посмотреть список кофеен, где в конкретный день проходит акция, можно на сайте Starbucks. Также все, кто посетит акционный магазин, получат карту со скидками на все напитки и угощения на 10 дней.
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