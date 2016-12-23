Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:57 am | Чикаго 5:57 am | Сан-Франциско 3:57 am
Главная страница → Раздел: ЭкономикаВ некоторых кофейнях Starbucks в течение 10 дней можно получить бесплатный кофе
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В некоторых кофейнях Starbucks в течение 10 дней можно получить бесплатный кофе


В некоторых кофейнях Starbucks в течение 10 дней можно получить бесплатный кофе
Фото: AmericaRU.com
Starbucks готовит свои подарки на Рождество. В течение 10 дней в некоторых магазинах сети можно получить бесплатный эспрессо. Нужно только знать – где именно.

Начиная с пятницы, в 100 кофейнях Starbucks в США с часу до двух дня в течение 10 дней можно получить бесплатный кофе – от эспрессо до латте-пралине. Вы можете стать участников тысячи Pop Up Cheer Parties, если окажетесь в нужное время в нужном месте.

Места будут меняться ежедневно. Посмотреть список кофеен, где в конкретный день проходит акция, можно на сайте Starbucks. Также все, кто посетит акционный магазин, получат карту со скидками на все напитки и угощения на 10 дней.
Читайте также последние новости раздела "Экономика":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107321
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Животные
Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту! Брутальный вислоухий шотландец ищет невесту!
Раздел: Квартиры - продам
квартира на побережье квартира на побережье
Раздел: Ищу работу
Looking for a job Looking for a job
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707 TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd Квартира в Санни Айлс, 17150 N Bay Rd
Раздел: Поиск
Ищу родственников Ищу родственников
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus