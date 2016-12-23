На инаугурации Трампа будет петь мормонский хор

Фото: AmericaRU.com
Трамп позиционирует участие хора в празднике как акт американского патриотизма, однако для многих американцев это становится еще одной причиной для гнева в адрес нового главы США. Ругают и сам хор за открытую поддержку республиканцев. «Ответ был неоднозначный. Одни поддерживают, другие критикуют, - отметил представитель церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней Эрик Хокинс. – Мы хотим напомнить, что хор принимает участие в официальных мероприятиях, но не демонстрирует поддержку какой-либо политической силе».
На Change.org появилась петиция, призывающая церковь мормонов не отправлять хор на церемонию инаугурации в Вашингтон. Более 1100 человек подписали петицию в течение первых трех часов.
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