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Главная страница → Раздел: УкраинаТолько треть украинцев не против возврата в СССР
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Только треть украинцев не против возврата в СССР


Только треть украинцев не против возврата в СССР
Фото: AmericaRU.com
Большинство граждан Украины (65%) не испытывают ностальгии по Советскому Союзу. Таковы результаты опроса, проведённого социологическим Центром Разумкова, передаёт «Украинская правда».

Так, согласно результатам исследования, 33% украинцев хотели бы восстановления СССР. Такой ответ они объяснили тем, что при Советском Союзе была уверенность в завтрашнем дне, высокий уровень соцгарантий, бесплатное высшее образование, отсутствие безработицы и прочие блага.

Однако большинство украинце (65%) высказались против возврата в СССР.

Социологи также выяснили, что восстановить Советский Союз в большинстве своём хотят люди старшего поколения и с низким образовательным уровнем.

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