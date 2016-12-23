Только треть украинцев не против возврата в СССР

Фото: AmericaRU.com
Так, согласно результатам исследования, 33% украинцев хотели бы восстановления СССР. Такой ответ они объяснили тем, что при Советском Союзе была уверенность в завтрашнем дне, высокий уровень соцгарантий, бесплатное высшее образование, отсутствие безработицы и прочие блага.
Однако большинство украинце (65%) высказались против возврата в СССР.
Социологи также выяснили, что восстановить Советский Союз в большинстве своём хотят люди старшего поколения и с низким образовательным уровнем.
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