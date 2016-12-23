На Светлодарской дуге подразделение боевиков обстреляло своих сослуживцев, - разведка

Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
«22 декабря под обстрелы своей артиллерии попал личный состав передового подразделения 7-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК "ЛНР" в районе Светлодарской дуги выступления, что привело к гибели и ранениям военнослужащих», - рассказали разведчики, отметив, что причиной инцидента стало «отсутствие взаимодействия между передовыми и артиллерийскими подразделениями».
«Указанный случай оказал негативное влияние на морально-психологическое состояние личного состава, в связи с чем российским оккупационным командованием принято решение о его внеплановой ротации», - поделились информацией в ГУР.
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