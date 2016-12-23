Авиакомпания JetBlue сняла с полета пассажира, который разгневался при виде Иванки Трамп

Фото: AmericaRU.com
Очевидцы говорят, что пассажир не кричал на Иванку Трамп, но явно был эмоционально возбужден. Он выдал целую тираду в ее адрес, которая завершилась словами: «Боже мой, это кошмар!»
Представители компании JetBlue Airways Corp приняли решение снять пассажира с рейса, летевшего из Нью-Йорка в Сан-Франциско. Согласно официальному заявлению сотрудников авиаперевозчика, пассажира отправили к месту назначения следующим рейсом.
Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер летели из Нью-Йорка на Гавайи, чтобы провести там отпуск на Рождество.
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