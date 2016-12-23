На Аляске запланирована самая большая Ханука в истории штата

23 декабря 2016 года, 13:15

Фото: AmericaRU.com

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На Аляске отметят самую масштабную Хануку в истории. Праздник пройдет с акробатами, ледяными скульптурами, играми и другими развлечениями.Празднование Хануки, известного еврейского «фестиваля зажигания огней», на Аляске организовано Еврейским кампусом, созданным в Анкоридже 25 лет назад. В этом году организация устраивает настоящий аттракцион по случаю Хануки, который стартует 26 декабря – чуть позже, чем обычно. В этом году иудеи начинают зажигать огни 24 декабря.Праздник Хануки приурочен подвигу Иуда Маккавея и его сторонников по освобождению Иерусалима около 2,180 лет назад. С тех пор евреи по всему миру зажигают меноры, и свет должен гореть в течение 8 дней. В этом году на Аляске вырезают менору из льда, он будет зажжен в начале открытия праздника. Также в торжествах примут участие акробаты из группы воздушных гимнастов Cirque-Tacular.