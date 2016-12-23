В Госдепартаменте США не согласны, что российская армия – самая сильная в мире

Фото: AmericaRU.com / joinfo.ua
Отметим, что на днях президент Путин, выступая на заседании Минобороны, похвалил Вооруженные силы РФ. «На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого», - заявил он.
Однако представитель Госдепартамента с ним не согласился. «Я так не считаю. Не думаю, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная, сильная, с более сильным руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня», - ответил Путину Кирби.
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