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В Госдепартаменте США не согласны, что российская армия – самая сильная в мире


В Госдепартаменте США не согласны, что российская армия – самая сильная в мире
Фото: AmericaRU.com / joinfo.ua
Спикер Госдепартамента США Джон Кирби возразил президенту РФ Владимиру Путину, утверждающему, что русская армия на сегодняшний день самая сильная в мире.

Отметим, что на днях президент Путин, выступая на заседании Минобороны, похвалил Вооруженные силы РФ. «На сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого», - заявил он.

Однако представитель Госдепартамента с ним не согласился. «Я так не считаю. Не думаю, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная, сильная, с более сильным руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня», - ответил Путину Кирби.
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