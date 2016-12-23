В Нью-Йорке в пожаре пострадало 24 человека, двое - в критическом состоянии

23 декабря 2016 года, 12:55

Фото: AmericaRU.com

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Во время масштабного пожара в западной части Манхэттена 24 человека получили ранения, двое отправлены в больницу в критическом состоянии.Среди пострадавших оказались и двое пожарных. Огонь вспыхнул в многоэтажном жилом доме в верхнем Вест-Сайде и быстро охватил несколько этажей здания. Вся 33-этажная башня была сильно задымлена.Согласно обновленной информации, 6 жильцов сильно пострадали от огня, остальные люди получили незначительные травмы. Среди пострадавших есть дети – четверо несовершеннолетних, самой младшей – 7 лет. Девочка пережила остановку сердца, но спасателям удалось вернуть ее к жизни.Девять человек скрылись от дыма и огня на крыши. Их благополучно эвакуировали.Причина пожара устанавливается.