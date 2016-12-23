Российские командиры требуют установить «сухой закон» в подразделениях «ДНР», - ИС

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координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.
«В "1-м АК ДНР" командование в лице офицеров ВС РФ требует установить безоговорочный "сухой закон" в подразделениях "армейского корпуса" в первой линии. В распоряжении, разосланном командирам "частей и подразделений" "1-го АК ДНР", требуется применять самые жесткие меры к нарушителям запрета на употребление спиртного, вплоть до "предания суду военного трибунала"», - рассказал депутат.
Он отметил, что в данном распоряжение также указаны многие факты, когда боевики в состоянии алкогольного опьянения нарушали закон, в частности, «самовольно меняли боевые позиции или оставляли их, несанкционированно и беспричинно открывали огонь, "вскрывая места расположения огневых средств", теряли оружие и боеприпасы».
По данным Тымчука, жесткие запрет на алкоголь вызвал серьёзное недовольство в рядах сепаратистов. Более того, они требуют «выдачу спиртного перед боестолкновениями, а также для рейдовых групп, оперирующих в первой линии».
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