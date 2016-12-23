Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 6:06 am | Чикаго 5:06 am | Сан-Франциско 3:06 am
Главная страница → Раздел: УкраинаРоссийские командиры требуют установить сухой закон в подразделениях ДНР, - ИС
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Российские командиры требуют установить «сухой закон» в подразделениях «ДНР», - ИС


Российские командиры требуют установить сухой закон в подразделениях ДНР, - ИС
Фото: AmericaRU.com
Командиры ВС России, руководящие подразделениями боевиков на Донбассе, крайне обеспокоены тем, что их подчинённые злоупотребляют алкоголем. Об этом сообщил
координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук.

«В "1-м АК ДНР" командование в лице офицеров ВС РФ требует установить безоговорочный "сухой закон" в подразделениях "армейского корпуса" в первой линии. В распоряжении, разосланном командирам "частей и подразделений" "1-го АК ДНР", требуется применять самые жесткие меры к нарушителям запрета на употребление спиртного, вплоть до "предания суду военного трибунала"», - рассказал депутат.

Он отметил, что в данном распоряжение также указаны многие факты, когда боевики в состоянии алкогольного опьянения нарушали закон, в частности, «самовольно меняли боевые позиции или оставляли их, несанкционированно и беспричинно открывали огонь, "вскрывая места расположения огневых средств", теряли оружие и боеприпасы».

По данным Тымчука, жесткие запрет на алкоголь вызвал серьёзное недовольство в рядах сепаратистов. Более того, они требуют «выдачу спиртного перед боестолкновениями, а также для рейдовых групп, оперирующих в первой линии».
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/107305
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в современном доме с видом на водный канал квартира в современном доме с видом на водный канал
Раздел: Бизнес и маркетинг
Успешный трейдер ищет инвестора Успешный трейдер ищет инвестора
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY Квартира в Авентуре, 19707TURNBERRY WY
Раздел: Квартиры - продам
Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108 Квартира в Санни Айлс Бич, 17315 COLLINS AVE # 1108
Раздел: Разное
Production of the deck for the yacht Production of the deck for the yacht
Раздел: Услуги
Страхование в США, финансирование. Miami Страхование в США, финансирование. Miami
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2016 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus