Афроамериканка пожаловалась полиции, что ее 7-летний сын был избит белым соседом, и попала в тюрьму

Фото: AmericaRU.com
Один из сотрудников местного департамента полиции был отстранен от службы на время расследования. Причиной следствия стало видео, обнародованное в сети, на котором офицер арестовывает мать, пожаловавшуюся на белого американка.
Крейг обвинили в сопротивлении при аресте. Ее старшая дочь также была обвинена в сопротивлении и помехам в исполнении государственного долга.
По словам женщин, 7-летнего ребенка избил белый сосед, и они хотели добиться правосудия. Вместо этого мать и старшая дочь сами оказались за решеткой. Адвокат семьи Крейг Ли Мерритт требует уголовного преследования полицейского, поскольку на видео он угрожал афроамериканкам шокером. Видео было просмотрено более 60 тысяч раз.
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